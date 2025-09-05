قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
ناجي الشهابي: تصريحات نتنياهو بشأن معبر رفح تكشف عن نوايا مبيتة لتهجير الفلسطينيين قسرا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول معبر رفح تكشف عن نوايا مبيتة لتهجير الفلسطينيين قسرًا ضمن مخطط أوسع لفرض واقع جديد في غزة، موضحًا أن ما يجري ليس ردًا على عملية 7 أكتوبر كما يدعي الاحتلال، بل هو مرحلة جديدة من الحرب ضد الشعب الفلسطيني تهدف إلى إنهاء قضيته، وشطب حقه في إقامة دولته المستقلة. وأكد أن هذا المخطط كان سيفرض على المنطقة لولا الموقف المصري الصلب الذي أوقفه منذ البداية.

وأضاف الشهابي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة حول مسؤولية إسرائيل عن إغلاق معبر رفح تفضح الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي حاولت إلصاق التهمة بمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة لديها أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول فور فتح المعبر. 

وشدد على أن مصر، عبر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة، سواء من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي أو وزارة الخارجية، نجحت في فضح النوايا الإسرائيلية أمام العالم، وساهمت في دفع الدول الغربية للاعتراف المتتالي بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشهابي أن نتنياهو يحاول التغطية على فشله السياسي والعسكري داخليًا، خاصة بعد عجزه عن تحقيق أي من أهداف الحرب في غزة، سواء كسر المقاومة أو تحرير الرهائن. وقال إن حديثه عن تهجير سكان غزة بالقوة يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد أن حكومته تنتهك الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. 

وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة العسكرية والدبلوماسية على ردع أي مخططات تستهدف أمنها القومي أو القضية الفلسطينية.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حسام حسن

حسام حسن يرفض خروج لاعبي المنتخب قبل تحية الجماهير في استاد القاهرة

البورصة المصرية

البورصة المصرية تخسر 36.7 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء "تميز"

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 3.45 مليار دولار بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم الجمعة 5-9-2025

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

