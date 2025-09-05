ناجي الشهابي: تصريحات نتنياهو بشأن معبر رفح تكشف عن نوايا مبيتة لتهجير الفلسطينيين قسرا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول معبر رفح تكشف عن نوايا مبيتة لتهجير الفلسطينيين قسرًا ضمن مخطط أوسع لفرض واقع جديد في غزة، موضحًا أن ما يجري ليس ردًا على عملية 7 أكتوبر كما يدعي الاحتلال، بل هو مرحلة جديدة من الحرب ضد الشعب الفلسطيني تهدف إلى إنهاء قضيته، وشطب حقه في إقامة دولته المستقلة. وأكد أن هذا المخطط كان سيفرض على المنطقة لولا الموقف المصري الصلب الذي أوقفه منذ البداية.

وأضاف الشهابي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة حول مسؤولية إسرائيل عن إغلاق معبر رفح تفضح الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي حاولت إلصاق التهمة بمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة لديها أكثر من 500 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول فور فتح المعبر.

وشدد على أن مصر، عبر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة، سواء من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي أو وزارة الخارجية، نجحت في فضح النوايا الإسرائيلية أمام العالم، وساهمت في دفع الدول الغربية للاعتراف المتتالي بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشهابي أن نتنياهو يحاول التغطية على فشله السياسي والعسكري داخليًا، خاصة بعد عجزه عن تحقيق أي من أهداف الحرب في غزة، سواء كسر المقاومة أو تحرير الرهائن. وقال إن حديثه عن تهجير سكان غزة بالقوة يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد أن حكومته تنتهك الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وختم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة العسكرية والدبلوماسية على ردع أي مخططات تستهدف أمنها القومي أو القضية الفلسطينية.