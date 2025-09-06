هدف يفصله عن الصدارة.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه مع المنتخب الوطني، بعد تسجيله هدفًا جديدًا في شباك إثيوبيا، خلال الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهد استاد القاهرة الدولي انتصارًا مهمًا للفراعنة بثنائية نظيفة على المنتخب الإثيوبي، ليحافظ المنتخب بقيادة المدير الفني حسام حسن على صدارة المجموعة الأولى.



صلاح يعادل رقمًا قياسيًا إفريقيًا

بهدفه الأخير، رفع محمد صلاح رصيده إلى 18 هدفًا في مشواره مع منتخب مصر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، ليعادل إنجازًا تاريخيًا حققه عدد من أساطير القارة السمراء.

وأصبح صلاح شريكًا في صدارة قائمة هدافي التصفيات عبر التاريخ، بجانب الإيفواري ديديه دروجبا، والجزائري إسلام سليماني، والبوركينابي موموني داجانو، والكاميروني صامويل إيتو.

خطوة واحدة تفصل صلاح عن الانفراد بالصدارة



لم يعد محمد صلاح بعيدًا عن المجد الفردي، حيث يحتاج لهدف وحيد فقط ليصبح الهداف التاريخي الأوحد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

هذا الإنجاز، في حال تحقيقه، سيعزز مكانة صلاح كأحد أعظم نجوم القارة على مر العصور، خاصة وأنه لا يزال يواصل مسيرته الدولية مع الفراعنة بشكل منتظم.

قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات إفريقيا



جاء ترتيب قائمة أبرز الهدافين في تاريخ التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم على النحو التالي:





ديديه دروجبا (كوت ديفوار) – 18 هدفًا

صامويل إيتو (الكاميرون) – 18 هدفًا

موموني داجانو (بوركينا فاسو) – 18 هدفًا

إسلام سليماني (الجزائر) – 18 هدفًا

محمد صلاح (مصر) – 18 هدفًا

إنجاز يليق بالملك المصري



بفضل هذا الرقم القياسي، يواصل محمد صلاح تعزيز مكانته كرمز كروي عالمي، وكأسطورة حقيقية في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، حيث يكتب فصلًا جديدًا في مسيرته المذهلة مع منتخب مصر



