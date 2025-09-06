أداء رجولي.. مرتضى منصور يعلق على فوز منتخب مصر أمام إثيوبيا

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على فوز منتخب مصر على نظيره اثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب مرتضى منصور عبر فيسبوك: “المستشار مرتضي منصور يهنيء منتخب مصر بالفوز علي منتخب اثيوبيا اللي سارقين مياة النيل مبروك للكابتن حسام حسن ولشقيقة التوأم ابراهيم حسن وباقي الجهاز الفني والاداري والطبي لمنتخب مصر”.

وتابع: “ولا عزاء للملازم اول لاعبي العالم الكابتن احمد حسن ولعميد الجن والعفاريت جاميكا حاليا عصام الحضري سابقا، ولا عزاء ايضا لأيمن يونس وبعض المحللين في الاستديو التحليلي في قناة اون عواجيز الفرح اللي مش عاجبهم حاجة ونازلين تقطيع في لاعبي المنتخب الذين لعبوا جميعا باداء رجولي وفازوا ومندهش من هؤلاء الفلاسفة".

وأضاف: “مبروك لجماهير مصر العظيم الذين حضروا المباراة وكانوا مثال للتشجيع المتحضر الراقي مبروك لملايين المصريين ويارب منتخبنا الوطني يصل لكأس العالم للمرة الرابعة”.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ترتيب المجموعة

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد المباراة القادمة

ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الاولى.