يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم، السبت 6 سبتمبر 2025.
أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور
الطماطم: 3.5 – 6.5 جنيه للكيلو.
البطاطس: 6.5 – 9.5 جنيه للكيلو.
البصل الأبيض: 8 – 12.5 جنيه للكيلو.
البصل الأحمر: 6 – 9 جنيهات للكيلو.
الكوسة: 15 – 21 جنيها للكيلو.
الجزر (بدون عروش): 9 – 13 جنيها للكيلو.
الفاصوليا: 50 – 60 جنيها للكيلو.
الباذنجان البلدي: 4 – 7.5 جنيه للكيلو.
الفلفل الرومي البلدي: 6 – 11 جنيها للكيلو.
الفلفل الألوان: 14 – 24 جنيها للكيلو.
الملوخية: 5 – 7 جنيهات للكيلو.
الخيار (صوب): 14 – 20 جنيها للكيلو.
البامية: 15 – 40 جنيها للكيلو.
القلقاس: 12 – 15 جنيها للكيلو.