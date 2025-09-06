قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة بشأن الصحفيين في محاكمة سارة خليفة بقضية تصنيع المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة، منع التصوير داخل قاعة المحكمة مع السماح للصحفيين بتغطية أولى جلسات محاكمة سارة خليفة واخرين في قضية تصنيع المخدرات بالقاهرة الجديدة.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في التجمع، و خلال استجواب المتهمة سارة خليفة، كشفت عن امتلاكها 3 حسابات بنكية، تتنوع بين حساب بالدولار، وآخر بالجنيه المصري، وحساب توفير.

وأوضحت أن أرصدتها تقريبًا كالتالي: 800 ألف جنيه في حساب بالجنيه المصري، 3 آلاف دولار في الحساب الدولاري 70 إلى 80 ألف جنيه في حساب "إنستاباي".

وأكدت أن إجمالي أرصدتها البنكية لا تتجاوز 950 ألف جنيه تقريبًا، إلى جانب امتلاكها 500 جرام من الذهب، مؤكدة أن لديها فواتير شراء لتلك المشغولات.

ورغم تواضع الأرصدة البنكية مقارنة بمستوى المعيشة، أفادت المتهمة بأن دخلها الشهري يصل إلى 500 ألف جنيه تقريبًا، لكنها تنفق ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه شهريًا، موضحة أنها تعيش بين دبي والقاهرة، وتتحمل مصاريف شخصية، وصيانات، وإيجارات، ومصاريف مدارس أبناء إخوتها، إلى جانب إيجار شقة شقيقها محمد البالغ 20 ألف جنيه شهريًا، ومصاريف أولاده المدرسية التي تصل إلى 600 ألف جنيه سنويًا.

كما كشفت عن أقساط عقار تملكه في التجمع الخامس، تسدد عنها 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، بالإضافة إلى دفعات أخرى كل 6 أشهر.

سيارات فارهة وشقق

أثناء التحقيق، سئلت سارة خليفة عن علاقتها بسيارتين ماركة "رانج روفر" و"هيونداي توسان"، وأكدت أن الأولى تخص والدتها والثانية لزوج شقيقتها، موضحة أنها تستخدمهما أحيانًا بسبب الإقامة المشتركة.

أما عن العقار في العجوزة، فأكدت أنه شقة إيجار تقيم بها مع والديها، ولديها كاميرات مراقبة في كافة أنحاء الشقة، بما في ذلك غرف النوم والدريسنج والريسبشن والمطبخ، مبررة ذلك بتعرضها لحالات سرقة من خادمات سابقات.

وأقرت بأن نظام الكاميرات مربوط بجهاز مستقبل في شقتها بدبي، وأنها الوحيدة التي تملك حق الوصول إلى محتواها عبر هاتفها المحمول.

