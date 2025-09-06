اجتماع بالاسكان لمناقشة آليات العمل ومتابعة الزيارات الميدانية للمديريات

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودفعاً للإنجاز، عقدت المهندسة نفيسة محمود هاشم – مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق اجتماعا لمناقشة آليات العمل بالقطاع والوقوف على موقف الزيارات الميدانية لمتابعة مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات والتأكيد على التواصل مع الإدارات الهندسية بأجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسرعة الرد علي استفساراتها بشأن قانون التصالح وتقنين الأوضاع.

وناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة في إطار الإعداد لمؤتمر الإسكان العربي التاسع المقرر عقده في القاهرة ٢٠٢٦ الذي تعمل عليه الوزارة من خلال قطاع الاسكان والمرافق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجامعة الدول العربية، بجانب إجراءات التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن إطلاق تعداد ٢٠٢٦-٢٠٢٧، كما تم مناقشة موقف التعديلات التشريعية الجارية حاليا على اتحاد الشاغلين في إطار الحفاظ على الثروة العقارية.

واستعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم مع قيادات القطاع الإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات التي قد تعيق العمل بالشكل الذي يلائم هذه المرحلة بما ينعكس على أداء الوزارة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى النجار - رئيس قطاع الإسكان والمرافق والمهندسة رانية منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان ومديري عموم الإدارات بقطاع الإسكان والمرافق.

