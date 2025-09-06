بعد وفاته .. من هو فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان فكري عبد الحميد الملقب بشبيه الزعيم عادل إمام والذى شارك فى عدة اعمال فنية وظهر كدوبلير للزعيم فى عدة اعمال وكان يلفت الأنظار إليه فى اي مناسبة بسبب الشبه الكبير بينهما.

وفكري عبد الحميد هو فنان مصري تصدر تريند لأكثر من مرة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام كانت اول أعماله هو مسلسل الظلال الذى عرض عام 1986.

وشارك مع الزعيم عادل إمام فى بطولة فيلم “النوم فى العسل” عام 1996 ثم مسرحية بودي جارد" عام 1999 وشارك ايضا فى اخر أعمال الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" عام2020.

وتعاون مع الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر" عام 2008، وشارك ايضا مع تامر حسني بفيلم “كابتن هيما”.

جنازة وعزاء فكري عبد الحميد

وشيعت جنازة فكري عبد الحميد ظهر اليوم من مسجد عمرو بن العاص ومن المقرر ان يقام العزاء بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



