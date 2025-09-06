قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد وفاته .. من هو فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام

فكري عبد الحميد
فكري عبد الحميد
تقى الجيزاوي

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان فكري عبد الحميد الملقب بشبيه الزعيم عادل إمام والذى شارك فى عدة اعمال فنية وظهر كدوبلير للزعيم فى عدة اعمال وكان يلفت الأنظار إليه فى اي مناسبة بسبب الشبه الكبير بينهما.

وفكري عبد الحميد هو فنان مصري تصدر تريند لأكثر من مرة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام كانت اول أعماله هو مسلسل الظلال الذى عرض عام 1986.

وشارك مع الزعيم عادل إمام فى بطولة فيلم “النوم فى العسل” عام 1996 ثم مسرحية بودي جارد" عام 1999 وشارك ايضا فى اخر أعمال الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" عام2020.

وتعاون مع الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر" عام 2008، وشارك ايضا مع تامر حسني بفيلم “كابتن هيما”.

جنازة وعزاء فكري عبد الحميد 

وشيعت جنازة فكري عبد الحميد ظهر اليوم من مسجد عمرو بن العاص ومن المقرر ان يقام العزاء بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

 

فكري عبد الحميد الزعيم عادل إمام وفاة فكري عبد الحميد وفاة شبيه عادل إمام

