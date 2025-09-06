قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-9-2025

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه في مصر استقرارا مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 6-9-2025 علي مستوي السوق الرسمية .

قرار البنك المركزي

قبل أيام اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في كل البنوك وفروعها علي مستوي الجمهورية اعتبارا من الخميس الماضي ولمدة يومين آخريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف و إجازة العاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

مواعيد عمل البنوك

بمجرد انتهاء قرار البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم السبت الموافق 6-9-2025؛ سيتم العودة للعمل في البنوك المصرية صباح غدا الأحد من الثامنة صباحا حتي مساء ذات اليوم.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في آخر يوم عمل بالبنوك أمام الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصر

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في آخر تحديث لدى البنك المركزي المصري أمام الجنيه؛نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.49 جنيه للبيع و 48.63 جنيه للشراء في بنك لتعمير والاسكان

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، نكست،كريدي أجريكول، المصرف العربيالدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات"

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC، المصرف المتحد، القاهرة، الإسكندرية، قناة السويس،التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء مقابل 48.66 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.

