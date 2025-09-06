سعر الدولار اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 6-9-2025، على مستوي السوق الرسمية.



وفقا لآخر تحديث مسجل لسعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري سجل الدولار 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.



سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، ميد بنك"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أقل سعر نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، أبوظبي التجاري، البركة".



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 48,53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، بيت التمويل الكويتي”