فستان لافندر..أحدث ظهور لـ نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندى ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت نادية الجندى، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون اللافندر الأنيق.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد نادية الجندى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.