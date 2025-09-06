سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان ومنتخب تونس بتقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في البطولة التي تقام بقطر في الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من مروان حمدي انفراد بها أفشة بالمرمى ليسددها قوية في شباك الحارس لتعلم عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

تشكيل منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان عن التشكيل لمواجهة نظيره التونسي وجاء بالتشكيل:

أحمد الشناوي – عمر جابر – محمود رزق – أحمد سامي – محمود "الونش" – كريم حافظ – محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشه" – مروان حمدي.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في البطولة على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبي الأردن والإمارات والمتأهل من الثنائي الكويت وموريتانيا.