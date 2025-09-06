نائب رئيس الوزراء الروسي: علاقات روسيا وأذربيجان الاقتصادية بناءة وبلا عوائق

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك أن روسيا وأذربيجان تربطهما علاقات اقتصادية طبيعية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يسير بشكل بنّاء سواء على مستوى الحكومات أو الشركات.

وقال أوفيرتشوك، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك: "لدينا علاقات اقتصادية طبيعية مع أذربيجان، ولا أملّ من تكرار ذلك. فقد عقدنا مؤخراً اجتماعاً للجنة الحكومية المشتركة في أستراخان، وأكد الطرفان أننا لا نواجه أي مشكلات اقتصادية. نحن نفهم بعضنا جيداً ونعمل بشكل بنّاء سواء على مستوى الكتل الاقتصادية في الحكومات أو على مستوى المؤسسات والأعمال. كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لنا هنا".

ويُعقد منتدى الشرق الاقتصادي في دورته العاشرة بمدينة فلاديفوستوك خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر تحت شعار "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتنظمه مؤسسة روسكونجرس.

