تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير

البهى عمرو

أكد الدكتور ضياء عوض، أستاذ النحت الميداني بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، أن التمثال الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والموجود أمام بوابة طريق مصر – الإسكندرية، جاء استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، موضحًا أن الفكرة كانت قائمة على المزج بين عراقة الفن الفرعوني والحداثة بروح عصرية.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير: «الفنان حين يقدم عملًا في مكان مهم كالمتحف المصري الكبير، لا بد أن يستلهم من الحضارة المصرية القديمة، لكن بأسلوب معاصر يواكب العصر ويثير النقاش. كان من السهل أن نضع نسخة مكبرة من تمثال فرعوني تقليدي، لكن الإبداع يكمن في تقديم رؤية جديدة تعكس استمرارية الفن المصري القديم بروح مختلفة».


وأشار أستاذ النحت إلى أن الجدل الذي دار حول التمثال بين مؤيد ومعارض يعكس نجاح التجربة الفنية، مؤكدًا أن الفن الحقيقي يثير النقاش ويحفّز الرأي العام. وأضاف: «لو عاد بي الزمن سأعيد التجربة مرة أخرى، بل وسأطورها بشكل أفضل، لأن الهدف لم يكن تشويه التاريخ وإنما إعادة تقديمه بلمسة معاصرة».


وأوضح أن تغيير مكان التمثال من الطريق الدائري إلى موقعه الحالي أمام بوابات طريق مصر – الإسكندرية جاء لأسباب إنشائية تتعلق بتوسعة مطلع الطريق الدائري، معتبرًا أن الموقع الجديد أكثر ملاءمة ويمنح التمثال حضورًا بصريًا قويًا لزوار المتحف والقادمين من الإسكندرية أو مطار سفنكس.

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

