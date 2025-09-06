"ألكسو" تؤكد أولوية الاستثمار في البحث العلمي كركيزة للتنمية المستدامة بالوطن العربي

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) أولوية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار كركيزة للتنمية المستدامة في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لهيكلة صندوق المنظمة تحت رعاية المدير العام الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، لدعم البحث العلمي والابتكار والريادة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار التي أقرتها القمة العربية الـ28.

ويعد الصندوق الأول من نوعه على المستوى العربي، إذ يشكل إحدى الأدوات المحورية لدعم المشاريع البحثية والابتكارية ذات البعد الإقليمي وتشجيع ريادة الأعمال العلمية للشباب وتمكين الباحثات العربيات، فضلا عن تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والخدماتي والجامعات، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية.

وأكد الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة أن الصندوق يمثل نقلة نوعية في دعم البحث العلمي بالدول العربية، وخطوة استراتيجية لبناء رأس مال بشري عربي تنافسي، كما سيوفر آلية تمويل مبتكرة ومستدامة ويرتقي بالبحث العلمي في الدول العربية إلى مصاف التجارب الدولية الرائدة.

منصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات البحث والابتكار

ومن جهته، قال مدير إدارة التربية والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأستاذ الدكتور فراج العجمي "إن الصندوق يعد منصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات البحث والابتكار، ويسهم في توحيد الجهود نحو مواجهة التحديات المشتركة".

وشارك في الاجتماع خبراء وأكاديميون من عدد من الدول العربية، من بينها: الأردن، مصر، البحرين، قطر، تونس، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية ومراكز بحثية وجامعات على غرار مؤسسة "كاسندرا-إسبانيا" والأكاديمية العربية الألمانية الشابة للعلوم والإنسانيات، ووزارة الثقافة والحوكمة المحلية بجمهورية مالطا، والمجلس البريطاني.

وقد تناول الاجتماع محاور متعددة شملت عرض ومناقشة التصور الأولي لهيكلية الصندوق والتشاور حول آليات التمويل والاستثمار والشراكة مع المانحين، إضافة إلى وضع خطة تنظيمية لملتقى المانحين وصياغة مخرجات عملية ترفع إلى الجهات المعنية لاعتمادها.

ويأتي الاجتماع كخطوة أساسية في التحضير لملتقى المانحين المزمع عقده مطلع عام 2026، باعتباره محطة محورية لإطلاق شراكات جديدة وتعبئة موارد تمويلية نوعية للصندوق، بما يمكن من تفعيل برامجه على أرض الواقع، ويعزز مكانة الألكسو كبيت خبرة عربي رائد في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.