بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
"ألكسو" تؤكد أولوية الاستثمار في البحث العلمي كركيزة للتنمية المستدامة بالوطن العربي

أ ش أ

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) أولوية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار كركيزة للتنمية المستدامة في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لهيكلة صندوق المنظمة تحت رعاية المدير العام الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، لدعم البحث العلمي والابتكار والريادة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار التي أقرتها القمة العربية الـ28.

ويعد الصندوق الأول من نوعه على المستوى العربي، إذ يشكل إحدى الأدوات المحورية لدعم المشاريع البحثية والابتكارية ذات البعد الإقليمي وتشجيع ريادة الأعمال العلمية للشباب وتمكين الباحثات العربيات، فضلا عن تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والخدماتي والجامعات، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية. 

وأكد الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة أن الصندوق يمثل نقلة نوعية في دعم البحث العلمي بالدول العربية، وخطوة استراتيجية لبناء رأس مال بشري عربي تنافسي، كما سيوفر آلية تمويل مبتكرة ومستدامة ويرتقي بالبحث العلمي في الدول العربية إلى مصاف التجارب الدولية الرائدة.

منصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات البحث والابتكار

ومن جهته، قال مدير إدارة التربية والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأستاذ الدكتور فراج العجمي "إن الصندوق يعد منصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات البحث والابتكار، ويسهم في توحيد الجهود نحو مواجهة التحديات المشتركة".

وشارك في الاجتماع خبراء وأكاديميون من عدد من الدول العربية، من بينها: الأردن، مصر، البحرين، قطر، تونس، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية ومراكز بحثية وجامعات على غرار مؤسسة "كاسندرا-إسبانيا" والأكاديمية العربية الألمانية الشابة للعلوم والإنسانيات، ووزارة الثقافة والحوكمة المحلية بجمهورية مالطا، والمجلس البريطاني.

وقد تناول الاجتماع محاور متعددة شملت عرض ومناقشة التصور الأولي لهيكلية الصندوق والتشاور حول آليات التمويل والاستثمار والشراكة مع المانحين، إضافة إلى وضع خطة تنظيمية لملتقى المانحين وصياغة مخرجات عملية ترفع إلى الجهات المعنية لاعتمادها.

ويأتي الاجتماع كخطوة أساسية في التحضير لملتقى المانحين المزمع عقده مطلع عام 2026، باعتباره محطة محورية لإطلاق شراكات جديدة وتعبئة موارد تمويلية نوعية للصندوق، بما يمكن من تفعيل برامجه على أرض الواقع، ويعزز مكانة الألكسو كبيت خبرة عربي رائد في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.

ألكسو البحث العلمي الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

شاهد الفرق.. كيف سيبدو تصميم Galaxy S26 Ultra الدائري بجانب S25 Ultra ذي الحواف الحادة؟

تحذير أمني عاجل لمستخدمي أندرويد.. جوجل تؤكد استغلال ثغرتين خطيرتين "دون تدخل منك" وتدعو للتحديث فورًا

مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

