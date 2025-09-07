قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تدعو لاجتماع لوضع خارطة لتطوير الصحافة وتحسين أوضاع أعضائها

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يناقش مجلس نقابة الصحفيين غدا الاثنين وضع خارطة طريق لتطوير الصحافة والإعلام وسبل تحسين أوضاع الصحفيين.

ووجَّه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوةَ لمجلس أمناء المؤتمر العام السادس للصحفيين وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية المرخصة، والنقابيين السابقين؛ لحضور أول اجتماعات التي دعا إليها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير؛ لوضع خارطة طريق لتطوير الصحافة المصرية في إطار توصيات المؤتمر، ومخرجات لقاء الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، والتي أوصت بضرورة التزام الدولة بدعم حرية التعبير واحتضان كافة الآراء.

ووجَّه البلشي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة في أعمال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيعقد  الاثنين  8 سبتمبر بمقر النقابة.

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة العمل المشترك مع جميع الأطراف لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة من جميع الأجيال، بما يضمن توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

استكمال التشريعات المكملة للدستور

وأكد البلشي على ضرورة العمل لاستكمال التشريعات المكملة للدستور، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عرض جميع الآراء، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.

وأوضح البلشي أن اجتماع الاثنين  8 سبتمبر سيكون مقدمة لسلسلة من الاجتماعات والندوات واللقاءات المتخصصة، وسيكون على رأس مهامه تشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة العامة للمؤتمر السادس والقيادات الصحفية والخبراء بمختلف تنوعاتهم، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء. 


كما ستناقش الاجتماعات وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر العام السادس، وكذلك مشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها، وكذلك إعادة الروح للصحافة المتخصصة.

وقال خالد البلشي إنه سيطرح على الحاضرين المشاركة في مؤتمر موسع حول سبل تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة والنشر، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية.

من ناحية أخرى، أرسل نقيب الصحفيين مذكرة بمخرجات المؤتمر العام السادس إلى الرئاسة ورئيس الحكومة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمجلس الأعلى للإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، باعتبارها رؤية الجماعة الصحفية لتطوير أوضاع الصحافة.

وشدد البلشي على أن مخرجات المؤتمر قدمت رؤية عامة وشاملة صاغها الصحفيون والإعلاميون المشاركون في المؤتمر بمختلف توجهاتهم، وهي الرؤية التي اعتمدتها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين باعتبارها السلطة العليا في النقابة والممثلة لجموع الصحفيين، كمنهاج عمل لتطوير الصحافة.

نقابة الصحفيين تطوير المهنة خارطة طريق خالد البلشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

سيرجيو كونسيساو

خاص.. تفاصيل مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

ترشيحاتنا

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

الغندور

مجرد إفيهات .. جدل ساخن بين عبدالحفيظ والغندور حول أداء الزمالك

شعار الزمالك

بعد تعافيه من الإجهاد العضلي.. بارون أوشينج يشارك في تدريبات الزمالك

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد