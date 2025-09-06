جمال عبد الرحيم: "الصحفيين" كانت أول نقابة في مصر والشرق الأوسط تحظر كافة أشكال التطبيع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، النقابة كانت أول نقابة في مصر والشرق الأوسط تحظر كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، كما احتضنت جميع فئات الشعب المصري.

وأشار عبد الرحيم خلال احتفالية النقابة بالمولد النبوي الشريف ، إلى أن صعيد مصر أنجب عشرات العلماء الأجلاء بالأزهر الشريف، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، والإمام المراغي، والإمام محمد سيد طنطاوي، وغيرهم من العلماء الأجلاء على مرة العصور، مشيرًا إلى  أن سيكون هناك  تعاونًا وثيقًا بين النقابة ووزارة الأوقاف في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتدريب الأئمة  والمشايخ.

كما حرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، على استقبال الازهري قبل بدء الصابون، وقدما له التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما تم بحث أوجه التعاون بين النقابة والوزارة وخاصة تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية والصحفية واستغلال قدرات مركز التدريب بالنقابة في هذا الشأن.

يأتي الصالون بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويناقش الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

شارك في الصالون،  الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، ويحيي الصالون الشيخ منتصر الأكرت، شيخ المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ محمود هلال منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية، وفرقة الساحة، ويشرح د. إبراهيم إسماعيل الصوفي، بقسم الثقافة الإسلامية كلية الدعوة جامعة الأزهر في القاهرة المناسك للمعتمرين من الصحفيين، ويقدم الحفل الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم ومقدم صلاة الجمعة في القناة الأولى والفضائية المصرية.


من جانبه، أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن تنظيم الصالون يأتي في إطار حرص النقابة على توثيق التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، ودعم المبادرات البنّاءة، التي ترفع الوعي المجتمعي، وتعزز من دور الصحافة في التنوير والتثقيف.

ويشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة إلى جانب مشاركة فرق إنشاد ديني لإحياء أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وزير الأوقاف نقيب الصحفيين المولد النبوي نقابة الصحفيين

