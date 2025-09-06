قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأزهري من نقابة الصحفيين: "صحح مفاهيمك" تهدف إلى حماية الوعي وتنوير العقول

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مبادرة "صحح مفاهيمك" ليست فرديا من وزارة الأوقاف بل تتشارك فيها مع مؤسسات الدولة من أجل رصد السلبيات التي يعاني منهة الإنسان المصري المعاصر  لوضع حلول لها .
 

حماية الوعي وتنوير العقول

وأضاف خلال احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى المولد النبوي الشريف والصالون الدورى الذى تعقده أن مبادرة صحح مفاهيمك تسعى لحماية الوعي وتنوير العقول.

وأوضح "الأزهري" أننا نتذكر الجروح النافذة في أمتنا العربية ومنها جرح غائر في السودان الشقيق وهو عزيز على قلوبنا وجزء من وجدانا ويربطنت بهم وحدة التاريخ المشترك ولا يزال السودان في قلوبنا،  كذلك في ليبيا وتعد جزءا لا يتحزأ من وجدننا المصري ولدينا ارتباط عميق معهم، وكذلك اليمين والعراق ولبنان".

مؤسسات الدولة صحح مفاهيمك رصد السلبيات الإنسان المصري المعاصر احتفالية نقابة الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد