الأزهري من نقابة الصحفيين: "صحح مفاهيمك" تهدف إلى حماية الوعي وتنوير العقول

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مبادرة "صحح مفاهيمك" ليست فرديا من وزارة الأوقاف بل تتشارك فيها مع مؤسسات الدولة من أجل رصد السلبيات التي يعاني منهة الإنسان المصري المعاصر لوضع حلول لها .



حماية الوعي وتنوير العقول

وأضاف خلال احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى المولد النبوي الشريف والصالون الدورى الذى تعقده أن مبادرة صحح مفاهيمك تسعى لحماية الوعي وتنوير العقول.

وأوضح "الأزهري" أننا نتذكر الجروح النافذة في أمتنا العربية ومنها جرح غائر في السودان الشقيق وهو عزيز على قلوبنا وجزء من وجدانا ويربطنت بهم وحدة التاريخ المشترك ولا يزال السودان في قلوبنا، كذلك في ليبيا وتعد جزءا لا يتحزأ من وجدننا المصري ولدينا ارتباط عميق معهم، وكذلك اليمين والعراق ولبنان".