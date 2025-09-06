الإمارات ولبنان يبحثان المستجدات على الساحة اللبنانية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم /السبت/ في أبوظبي، مع وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، مجمل التطورات الإقليمية والمستجدات على الساحة اللبنانية.

كما جرى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى استعراض آفاق التعاون المشترك في القطاع الثقافي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تمنياته للبنان وشعبه دوام الاستقرار والازدهار، مشيدا بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

