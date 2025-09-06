الدرديري يسخر من صور إعلانات زيزو الجديدة

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على الصور المتداولة من إحدى الإعلانات للاعب النادي الأهلي أحمد مصطفى زيزو.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك ساخرًا: “إعلان جديد”.

وشارك اللاعب أحمد مصطفى زيزو، صورا جديدة من لقاء الأمس لمنتخب مصر أمام نظيره اثيوبيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر زيزو عبر ستوري إنستجرام لقطة عفوية مع النجم الدولي محمد صلاح.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ترتيب المجموعة

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.