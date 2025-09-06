تخريج دفعة جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية

احتفلت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة الثالثة والثلاثين من برنامج إعداد معلم في الطفولة المبكرة للعام الجامعى 2024- 2025، والدفعة العاشرة من برنامج إعداد أخصائى التدخل المبكر في مجال التربية الخاصة، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من برامج إعداد معلمة الحضانة، وإعداد معلم التربية الخاصة، وإعداد معلم الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية.



وأكدت عميد الكلية الدكتورة رحاب صديق، أن ما تحمله كل خريجة اليوم لا يقتصر على شهادة تخرج فحسب، بل هو رسالة وأمانة ومسؤولية تجاه المجتمع الذي ينتظر منهن غرس القيم الأصيلة وبذل الجهد المخلص في سبيل نهضة الوطن وتقدمه.

