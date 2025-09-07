اجتماع مجمع كهنة سمالوط بحضور مطران الإيبارشية | صور

عقد مجمع كهنة إيبارشية سمالوط، أمس، اجتماعهم الدوري في مزرعة المطرانية بالطريق الصحرواي الغربي، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القمص موسى روفائيل كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) والمدرس بالكليات والمعاهد الإكليريكية عن "ملاحظات عن المسألة التفسيرية في الكتاب المقدس قديمًا وحديثًا"، كما ناقش نيافة الأنبا بفنوتيوس مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

العقائد الإيمانية

وفي سياق آخر ، نظمت خدمة الشباب بكنيسة السيدة العذراء في مدينة إسنا المؤتمر الصيفي للشباب تحت عنوان "اهرب"، بحضور نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

بجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن المؤتمر كلمة ألقاها نيافته، كما ألقى عدد من الآباء الكهنة محاضرات عن "العقائد الإيمانية"، وشمل أيضًا ورش عمل وألعاب مختلفة.