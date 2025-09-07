8 عربات ويربط القاهرة والجيزة.. أستاذ هندسة طرق يكشف تفاصيل مهمة عن مونوريل شرق وغرب النيل|فيديو

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن مونوريل شرق النيل يبدأ من محطة عباس، بطول 56.5 كيلومتر، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم 22 محطة.

وقال “أبو خضرة”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم نهاد سمير وإسلام دياب، إن الخط الثاني من مونوريل غرب النيل سيكون بداية من محطة وادي النيل إلى 6 أكتوبر عبر 13 محطة، ويصل طوله إلى 46 كيلومترًا.

وتابع أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف أن عدد عربات مونوريل شرق النيل سيزداد إلى 8 عربات، مؤكّدًا أن مونوريل شرق وغرب النيل سيقوم بالربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، بينما سعر تذكرة المونوريل لن يختلف عن أسعار القطار الكهربائي البديل.

وأشار إلى أن مصر سبقت الكثير من الدول في تطبيق منظومة النقل الذكي.