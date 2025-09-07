تشوهات خلقية.. مستشفى مصر القديمة ينقذ حياة طفل في قسم الجراحة

أجري قسم جراحه الأطفال بمستشفي مصر القديمه التابعه للمؤسسه العلاجية بوزارة الصحة والسكان، عملية جراحية دقيقه لطفل يبلغ من العمر 34 أسبوعا يعاني من تشوهات خلقية متعددة ،وتم تشخصيه بوجود شرج مرتفع مع ناسور مستقيمي إحليلي

وخضع الطفل لعملية فتحة قولون بنجاح وظل تحت الرعاية الطبية والملاحظة لمدة 30 يوما.

وقال الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة إن التدخلات الجراحية الدقيقة داخل وحدات المؤسسة العلاجية وتحديدا ، قسم جراحه الأطفال بمستشفي مصر القديمه تحظى باهتمام بالغ لما لها من تأثير مباشر علي حياة الطفل سواء إنقاذ حياته من الخطر الذي يتعرض له ورفع عبئا ماديا ونفسيا عن كاهل أسرته .

أفضل خدمه طبيه متميزه للمريض

وأضاف شقوير أن المؤسسة العلاجية حريصة علي تقديم أفضل خدمه طبية متميزة للمريض .

وشارك في إجراء الجراحة العاجلة للطفل الدكتور محمد محمود بيومي أخصائي جراحه الأطفال والدكتور أحمد الفقي طبيب مقيم جراحة الأطفال تحت إشراف الدكتور هاني الامبابي استشاري جراحه الأطفال التي أكد حرصه التام علي إنقاذ حياة المريض مهما بلغهم ذلك من مجهود مضاعف إنطلاقا من المسئولية الوطنية تجاه المرضي المترددين علي المستشفى.