كشف الإعلامي أحمد حسن عن صرف الزمالك راتب يانيك فيريرا مدرب الفريق ومستحقاته خلال ساعات.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"الزمالك يصرف راتب يانيك فيريرا ومستحقاته خلال ساعات".

وكان قد عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد واستغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة السابقة.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.