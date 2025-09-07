قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ناشئات السلة يواجهن كينيا ببطولة الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات
منتخب مصر لكرة السلة للناشئات
محمد سمير

يواجه منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، نظيره منتخب كينيا، اليوم الأحد، في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

جدير بالذكر أن المنتخب حقق الفوز على الكاميرون في الجولة الأولى بنتيجة 73/38.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب الكاميرون وكينيا والمغرب.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزي الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

يرأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق

