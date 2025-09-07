حبس المتهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته في رأس غارب

أمرت جهات التحقيق بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر بحبس شاب متهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الجريمة.

تفاصيل الجريمة المروعة

البداية كانت بتلقي اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منطقة الأمل برأس غارب، حيث أقدم شاب على تسديد 21 طعنة لوالدته المسنّة، ما أسفر عن وفاتها في الحال، قبل أن يوجه طعنات لوالده وشقيقته أصابتهما بجروح بالغة.

القبض على المتهم والتحفظ على أداة الجريمة

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتمكنت من ضبط المتهم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأقر المتهم بتفاصيل ارتكابه للجريمة، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على السلاح المستخدم في الطعن.

التقرير الطبي يكشف حجم الاعتداء

أوضح التقرير الطبي أن المجني عليها وتُدعى هدى محمد صلاح (61 عامًا)، لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها البالغة جراء 21 طعنة نافذة استقرت في مناطق متفرقة من جسدها شملت القلب والصدر والطحال والبطن.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع لأقوال الأب والابنة المصابين، فضلًا عن استكمال جمع الأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع ارتكاب الجريمة.