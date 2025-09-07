اتحاد الطائرة يسابق الزمن لإبهار أفريقيا بتنظيم بطولة الشباب تحت 20 سنة

يسابق الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر الزمن من أجل إخراج بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها بالقاهرة، في أبهى صورها وبما يليق بمكانة مصر وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لتظل بحق "قلب إفريقيا النابض".

وعقدت اللجان المنظمة اجتماعات تحضيرية مكثفة، تخللها المرور اليومي على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، الذي سيحتضن فعاليات البطولة، بحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، بجانب رؤساء اللجان العاملة كافة.

ويضع الاتحاد نصب عينيه تقديم نسخة استثنائية من البطولة تعكس الوجه الحضاري لمصر، وتجسد ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدراتها التنظيمية والإدارية، بما يضمن تجربة رياضية ملهمة تليق بالحدث الإفريقي الكبير.

وشهدت الايام الماضية جلسات مكثفة من قبل المهندس ياسر قمر مع الإعلامية مني عبدالكريم امين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير بطولة افريقيا للشباب، وحضر الاجتماعات رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنظمة للبطولة، المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الإجتماعات وضع النقاط فوق الحروف وتحديد مهام واختصاصات كل لجنة لضمان خروج البطولة بصورة تليق باسم ومكانة مصر.

وتناولت الاجتماعات مناقشات هامة تم خلالها تحديد اختصاصات كل لجنة قبل إستضافة مصر للحدث الافريقي الهام.



من جانب آخر، تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقات 9 دول على المشاركة في البطولة، وهي: مصر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، تونس، زيمبابوي، بالإضافة إلى جنوب السودان التي تسجل مشاركتها الأولى في حدث رياضي قاري.



ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الشكر إلي السيدة بشري حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة على دعمها ومساندتها الدائمة للاتحاد المصري للعبة.

وقد أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة رئاسة اللجنة المنظمة للإعلامية منى عبد الكريم، فيما تم تكليف حسن عابد بمهام مدير البطولة.

كما يرأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة اقتصار الحضور على حاملي بطاقات الاتحاد والدعوات الرسمية لأسرة اللعبة فقط.