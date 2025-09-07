تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة رقميًا بمؤتمر تعليم الكبار بجامعة عين شمس

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، نظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمرًا بعنوان "تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبرئاسة أ.د غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومقرر المؤتمر د.إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار.

شارك في المؤتمر، الذي أقيم أونلاين نخبة من الأكاديميين والخبراء لمناقشة حقوق ذوي الإعاقة في التعليم، وسبل دمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.والتأهيل التعليمي والتقني لدمج ذوي الإعاقة.

حيث استعرضت أ.د صفاء شحاتة، عميدة كلية التربية، ورقة عمل حول التكامل المؤسسي داخل الكلية ، مقدمةً نماذج ناجحة لطلاب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وحدة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية.

وأكد د إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن الفعاليات تأتى سعيًا من الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي، حيث يلبى المؤتمر احتياجات فئة هامة ، وهم الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين، والخروج بتوصيات وحلول عملية تسهم في دمج هذه الفئة المهمة وتمكينها.

وشدد أ.د. أسامة فراج، الرئيس الأسبق للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الاهتمام بذوي الإعاقة مر بمراحل تاريخية متعددة، وصولًا إلى مرحلة الدمج التي تعترف بهم كأفراد فاعلين لهم حقوق وواجبات. وأوضح أن الإسلام والأديان السماوية قد كرست مبادئ الرحمة والمساواة في التعامل معهم.

وتناول أ.م.د. عاشور عمري، أستاذ التخطيط التربوي المساعد بكلية التربية بالجامعة والرئيس الأسبق للهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء سابقا التحديات التي تواجه محو أمية ذوي الإعاقة، مثل نقص الحقائب التدريبية والمعلمين المتخصصين ، وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف محو الأمية لهذه الفئة، ضمن رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال مبادرات مثل "نتعاون لنمحو أمية ذوي الإعاقة الذهنية" والمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة.

من جانبه شدد أ.د. وائل بدوي، عضو مجلس البحوث بأكاديمية البحث العلمي، على أهمية تمكين الكبار وذوي الاحتياجات الخاصة رقميًا، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لدمجهم في سوق العمل من خلال تطوير المناهج وتفعيل لغة الإشارة.

وقد أوصى المشاركين بالمؤتمر بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، واعتماد التكنولوجيا المساعدة كأداة أساسية في العملية التعليمية.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الشراكة بين الأسرة ومؤسسات تعليم الكبار لخلق بيئة داعمة، مع التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والتطوير في هذا المجال، بما يضمن توفير أفضل الممارسات التعليمية لهذه الفئة.