قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة رقميًا بمؤتمر تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، نظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمرًا بعنوان "تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبرئاسة أ.د غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ، ومقرر المؤتمر د.إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار.

شارك في المؤتمر، الذي أقيم أونلاين نخبة من الأكاديميين والخبراء لمناقشة حقوق ذوي الإعاقة في التعليم، وسبل دمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.والتأهيل التعليمي والتقني لدمج ذوي الإعاقة.

حيث استعرضت أ.د صفاء شحاتة، عميدة كلية التربية، ورقة عمل حول التكامل المؤسسي داخل الكلية ، مقدمةً نماذج ناجحة لطلاب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وحدة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية.

وأكد د إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن الفعاليات تأتى سعيًا من الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي، حيث يلبى المؤتمر احتياجات فئة هامة ، وهم الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين، والخروج بتوصيات وحلول عملية تسهم في دمج هذه الفئة المهمة وتمكينها.

وشدد أ.د. أسامة فراج، الرئيس الأسبق للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الاهتمام بذوي الإعاقة مر بمراحل تاريخية متعددة، وصولًا إلى مرحلة الدمج التي تعترف بهم كأفراد فاعلين لهم حقوق وواجبات. وأوضح أن الإسلام والأديان السماوية قد كرست مبادئ الرحمة والمساواة في التعامل معهم.

وتناول أ.م.د. عاشور عمري، أستاذ التخطيط التربوي المساعد بكلية التربية بالجامعة والرئيس الأسبق للهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء سابقا التحديات التي تواجه محو أمية ذوي الإعاقة، مثل نقص الحقائب التدريبية والمعلمين المتخصصين ، وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف محو الأمية لهذه الفئة، ضمن رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال مبادرات مثل "نتعاون لنمحو أمية ذوي الإعاقة الذهنية" والمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة.
من جانبه شدد أ.د. وائل بدوي، عضو مجلس البحوث بأكاديمية البحث العلمي، على أهمية تمكين الكبار وذوي الاحتياجات الخاصة رقميًا، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لدمجهم في سوق العمل من خلال تطوير المناهج وتفعيل لغة الإشارة.

وقد أوصى  المشاركين بالمؤتمر  بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، واعتماد التكنولوجيا المساعدة كأداة أساسية في العملية التعليمية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الشراكة بين الأسرة ومؤسسات تعليم الكبار لخلق بيئة داعمة، مع التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والتطوير في هذا المجال، بما يضمن توفير أفضل الممارسات التعليمية لهذه الفئة.

تعليم الكبار بجامعة عين شمس وتمكين ذوي الاحتياجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

القمة الإفريقية الثانية للمناخ

غدًا.. انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ وسط تحذيرات من خسائر صحية واقتصادية

صدى البلد

غزة: وفاة 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 387

أرشيفية

الكرملين: التوصل لتسوية في أوكرانيا يتطلب حوارا معقدا بين عدة أطراف

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد