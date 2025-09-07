اضمن حقك.. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025 مع تزايد الرغبة في توثيق عقود الملكية لحماية الحقوق وتفادي المنازعات.

التسجيل في الشهر العقاري يسهل التعاملات العقارية الرسمية مثل البيع والإيجار، كما يمنح صاحب الحق سندا رسميا معترفا به قانونيا.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

1. التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المخصصة للنطاق الجغرافي الذي يقع فيه العقار.

2. ملء نموذج طلب التسجيل المخصص وإرفاق المستندات المطلوبة بحسب نوع المعاملة.

3. تقديم الطلب لدى المأمورية وسداد الرسوم والمصاريف الإدارية المقررة.

4. استلام إيصال رسمي برقم وارد لتتبع حالة الطلب.

5. متابعة رسالة الحالة التي تصل على الهاتف المسجل لدى المأمورية.

حالة الطلب والإخطار خلال 24 ساعة

تقوم المأمورية بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل خلال 24 ساعة من تقديم الطلب لتوضيح حالة المعاملة، وقد تكون الحالة قيد القيد بدفتر الأسبقيات في حال استيفاء الوثائق، أو رفض القيد في حال وجود نواقص، أو إرجاء البحث إذا تبين وجود طلب سابق قيد الفحص لنفس العقار وذلك إلى حين الفصل في الطلب السابق.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقة

تتضمن المستندات المطلوبة نموذج طلب التسجيل مكتمل البيانات، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ولجميع أطراف المعاملة، والسند القانوني للملكية مثل عقد بيع نهائي أو ابتدائي، وبيان مساحي معتمد من مكتب مساحة معتمد أو جهة مختصة، ورخصة المباني للعقار محل الطلب، وما يثبت صفة المتقدم مثل توكيل رسمي أو تفويض.

الرسوم المقررة لتسجيل الشقة

طبقا لقانون رقم 9 لسنة 2022 المنظمة لأعمال الشهر العقاري، فإن الحد الأقصى لمصاريف تسجيل الوحدة السكنية لا يتجاوز 500 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات النشر والانتقال.

تجدر الإشارة إلى أن التكلفة النهائية قد تختلف بحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، لذلك يفضل الاستعلام المسبق من مأمورية الشهر العقاري المختصة قبل الشروع في الإجراءات.

مدة البت في طلب التسجيل

تنص اللائحة التنفيذية على أن المدة القصوى للبت في طلب تسجيل العقار لا تتجاوز 37 يوما من تاريخ تقديم الطلب، شريطة عدم وجود اعتراضات أو طلبات سابقة، وبعد انتهاء الإجراءات يتوجه صاحب الشأن لاستلام المحرر المشهر من المأمورية.

الحالات المسموح لها بالتسجيل

يجوز تقديم طلب التسجيل في حالات امتلاك عقد بيع نهائي موثق، أو وجود عقد عرفي مع إثبات حيازة فعلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بحسن نية، أو وضع يد مع إثبات حيازة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بحسن نية.

أنواع نماذج التسجيل في الشهر العقاري

تتنوع النماذج بحسب نوع المعاملة، ومن أبرزها نموذج شهر حكم نهائي صادر عن المحكمة، نموذج شهر إنهاء وقف، نموذج شهر حكم نهائي صلحا أو تسليما بالطلبات، نموذج شهر عريضة دعوى، نموذج قيد حق عيني تبعي مثل الرهن العقاري، نموذج تحقيق واقعة مادية، نموذج تصرف بموجب محرر مشهر، ونموذج شهر حق إرث.

نصائح قبل التوجه للمأمورية

يجب مراجعة المستندات والتأكد من مطابقتها للنموذج المناسب للحالة، واستخراج البيان المساحي الرقمي من الجهات المختصة قبل التوجه إلى المأمورية لتسريع الإجراءات وتجنب الرفض أو الإرجاء.

تسجيل العقار في الشهر العقاري يمثل خطوة أساسية لحماية الحقوق وضمان تعاملات عقارية رسمية وآمنة.