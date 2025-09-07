برلمانية: السردية الوطنية خارطة طريق لضبط الموازنة وتحفيز النمو المستدام

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة جادة نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر انضباطًا وواقعية، ترتكز على أسس علمية وتستجيب بمرونة للتحديات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل خارطة طريق متكاملة لضبط الأداء المالي وتحقيق نمو مستدام وشامل.

أوضحت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما تضمنته السردية من محاور رئيسية مثل استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي للتنمية، يؤكد وجود رؤية حكومية شاملة تُعيد تنظيم أولويات الإنفاق والاستثمار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويعزز من قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

أضافت أن دمج "السردية الوطنية" مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة يعكس جدية الدولة في التنسيق بين أدوات التخطيط المالي والاستراتيجي، ويُسهم في تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد العامة وضمان فاعلية البرامج والمبادرات القومية.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن فتح باب الحوار المجتمعي حول السردية الاقتصادية خطوة تعزز مبدأ الشفافية وتضمن إشراك المجتمع في صناعة السياسات الاقتصادية، بما في ذلك المجتمع الأكاديمي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ما يخلق بيئة أكثر توازنًا واستقرارًا للقرارات المالية.

واختتمت "الكسان" تصريحها بالتأكيد على أن نجاح السردية الوطنية يتطلب التزامًا حقيقيًا من كافة مؤسسات الدولة، واستمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال، وضبط أولويات الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية أو الفئات الأكثر احتياجًا.