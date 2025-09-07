قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل
رئيس الوزراء يلتقي مسئولى شركة صن ريف الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل

حمدي فتحي
حمدي فتحي
علا محمد

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب من قائمة الفريق المتجهة إلي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا مساء الجمعة والوصول لفندق الإقامة ، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بسبب الإصابة".

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء  الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.


اضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه إلى بوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة
2) بوركينا فاسو: 14 نقطة
3) سيراليون: 9 نقاط
4) غينيا بيساو: 7 نقاط
5) إثيوبيا: 6 نقاط
6) جيبوتي: 1 نقطة

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب حمدي فتحي لاعب المنتخب بوركينا فاسو إثيوبيا إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

بالصور

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد