غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب من قائمة الفريق المتجهة إلي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا مساء الجمعة والوصول لفندق الإقامة ، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بسبب الإصابة".

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.



اضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه إلى بوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة