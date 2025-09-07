البيئة ترصد حالة الشعاب المرجانية بـ محمية الجزر الشمالية

وزيرة البيئة:

- إجراء تقييم ومسح لعدد من المواقع بمحمية الجزر الشمالية

- لم تتأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة وحدوث ظاهرة الابيضاض

- معظم المستعمرات التي تعرضت لظاهرة الابيضاض عادت لحالتها الطبيعية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة عن بدء البرنامج السنوي لرصد حالة ،الشعاب المرجانية في البحر الاحمر، من خلال الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر، حيث تم إجراء تقييم ومسح لعدد من المواقع بمحمية الجزر الشمالية والتي سجلت حتى الآن عدم تأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة وحدوث ظاهرة الابيضاض مثلما حدث فى الاعوام السابقة 2023و 2024، ويرجع ذلك إلى تراجع فترة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر عن العامين السابقين.



وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مؤشرات المسح لعدد من مواقع الشعاب المرجانية أشارت إلى أن معظم المستعمرات التي تعرضت لظاهرة الابيضاض في محمية الجزر الشمالية عادت لحالتها الطبيعية مما يدل على مرونتها العالية في مواجهة ظروف الطقس المختلفة وآثار تغير المناخ.

وأشارت د. منال عوض إلى أن برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية هو برنامج سنوي تنفذة وزارة البيئة من خلال خبراء المحميات الطبيعية في البحر الاحمر وجنوب سيناء وبالتعاون مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال الشعاب المرجانية من خلال طرق رصد قياسية لقياس حالة الغطاء المرجاني الشعاب المرجانية وقياس التأثيرات الخارجية المختلفة عليها إذ تتعرض الشعاب عالميا لتأثيرات تغير المناخ نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر.