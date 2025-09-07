قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

البيئة ترصد حالة الشعاب المرجانية بـ محمية الجزر الشمالية

قسم الأخبار

وزيرة البيئة:
- إجراء تقييم ومسح لعدد من المواقع بمحمية الجزر الشمالية
- لم تتأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة وحدوث ظاهرة الابيضاض
- معظم المستعمرات التي تعرضت لظاهرة الابيضاض عادت لحالتها الطبيعية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة عن بدء البرنامج السنوي لرصد حالة ،الشعاب المرجانية في البحر الاحمر، من خلال الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر، حيث تم إجراء تقييم ومسح لعدد من المواقع بمحمية الجزر الشمالية والتي سجلت حتى الآن عدم تأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة وحدوث ظاهرة الابيضاض مثلما حدث فى الاعوام  السابقة 2023و 2024، ويرجع ذلك إلى تراجع فترة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر عن العامين السابقين.


وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مؤشرات المسح لعدد من مواقع الشعاب المرجانية أشارت إلى أن معظم المستعمرات التي تعرضت لظاهرة الابيضاض في محمية الجزر الشمالية عادت لحالتها الطبيعية مما يدل على مرونتها العالية في مواجهة ظروف الطقس المختلفة وآثار تغير المناخ.

وأشارت د. منال عوض إلى أن برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية هو برنامج سنوي تنفذة وزارة البيئة  من خلال خبراء المحميات الطبيعية في البحر الاحمر وجنوب سيناء وبالتعاون مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال الشعاب المرجانية من خلال طرق رصد قياسية لقياس حالة الغطاء المرجاني الشعاب المرجانية وقياس التأثيرات الخارجية المختلفة عليها إذ تتعرض الشعاب عالميا لتأثيرات تغير المناخ نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر.

البيئة محمية الجزر الشمالية الشعاب المرجانية ظاهرة الابيضاض الدكتورة منال عوض

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2025"

محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلاً مدارس 2025"

جامعة دمنهور تحتفي بطلاب "التعليم المدمج"

جامعة دمنهور تحتفي بطلاب "التعليم المدمج" بالتربية للطفولة المبكرة وتتوج جهودهم بحفل تخرج مميز

المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية

تربية وتعليم الغربية: مدارس المحافظة أتمت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

