إجهاض رنا رئيس .. الفنانة تجري عملية بعد تعرضها لمضاعفات

تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة للاطمئنان على حالتها بعد تعرضها لنزيف شديد.

وقالت منة رئيس، شقيقة رنا رئيس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:" رنا أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها".



واحتفلت رنا رئيس خلال الساعات الماضية بعيد ميلاد شقيقتها منة ونشرت عدد من الصور والتهنئات عبر انستجرام.



‎حرص عدد كبير من نجوم الفن والأغنية على مشاركة الفنانة رنا رئيس ويسري على الاحتفال بزفافها داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة في مايو الماضي.