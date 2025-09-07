قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شريف مصطفى يشارك في اجتماع الكونجرس الدولي للكونغ فو.. وقرارات عاجلة لدعم اللعبة إفريقيًا

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

شهدت بطولة العالم للووشو كونغ فو للكبار المقامة في البرازيل انعقاد اجتماع الكونجرس الدولي للدول المشاركة، وذلك بحضور السيد قاوا تشيدان رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة الصيني، والمحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ويعد هذا الاجتماع محطة رئيسية ضمن برنامج البطولة، حيث جرى خلاله مناقشة آليات تطوير اللعبة وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مستقبل الووشو عالميًا، حيث تم مناقشة تفاصيل إدراج رياضة الووشو كونغ فو لأول مرة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار 2026، كما تم التحدث عن تفعيل برنامج لدعم الووشو كونغ فو في إفريقيا ضمن برنامج التضامن الأولمبي التابع للجنة الأولبية الدولية.

وشهد أيضا اجتماع الكونجرس الدولي اتخاذ قرارات بتحديد مواعيد وأماكن إقامات البطولات المقبلة ومن ضمنها بطولة العالم للكبار في نسختها الثامنة عشر في فيتنام في عام 2027،  وبطولة العالم للشباب في الصين والمؤهلة لألمبياد الشباب بداكار كما تم الاتفاق أيضا على إقامة البطولة الأفريقية في شهر فبراير وسيكون جزء منها مؤهل لأولمبياد الشباب 2026.

ويعد مشاركة المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو في كونجرس الاتحاد الدولي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي ليؤكد مكانته القيادية ودوره المؤثر في صناعة القرار داخل الاتحاد الدولي، وأيضا انعكاسًا لمكانة مصر على الساحة الدولية، وتأكيدًا للثقة التي يضعها المجتمع الدولي للووشو في شخصه وقدرته على دعم وتطوير اللعبة على المستويين القاري والعالمي.

بطولة العالم للووشو كونغ ووشو كونغ فو بطولة العالم للووشو كونغ فو البرازيل

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

تشغيل الأطفال

حماية لحقوق الأطفال.. حظر عمل الصغار في مصر دون 15 عاما

النائب الدكتور أحمد عبد المجيد

نائب: مخطط نتنياهو لتهجير الفلسطينيين "استفزاز فج" ومصر الدرع الواقية لغزة

مجلس النواب

السباق النيابي يشتعل.. تفاصيل تشكيل البرلمان وقواعد اللعبة الانتخابية

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

