كامل الوزير: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على دعم الشركات لجذب الاستثمارات

قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعه ونائب رئيس الوزارء، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعه تقوم على أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية والتصدير لدول العالم، بالإضافة إلى استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعى .

وأكد كامل خلال كلمته بفعالية إطلاق السردية الوطنية بحضور رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، أن الاستراتيجية تعتمد على دعم الشركات الكبيرة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل بالتوازى مع الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق التصنيع المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج .

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تساعد على استعادة مكانة مصر الدولية فى الصناعات التاريخية التى تميزت بها على مدى عقود طويلة ، بالإضافة إلى توطين بعض الصناعات الحديثة والتى تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي، بجانب توسيع قاعدة الصناعات الخضراء والصناعات الصديقة للبيئة كأحد الخطوات الرئيسية للاستدامة.