موتوسيكل في قلب الاستقبال.. صورة غريبة قلبت السوشيال ميديا من مستشفى بنها الجامعي

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، أظهرت دخول مرافق مريض إلى استقبال مستشفى بنها الجامعي مستقلًا دراجة نارية، بينما يجلس خلفه مريض يُرجح أنه في حالة حرجة.

وأوضح مصدر بالمستشفى أن المرافق اندفع إلى الداخل وهو يصرخ “أمي بتموت”، بعد أن استغل فتح باب الاستقبال، مؤكدًا أن المريضة كانت تعاني من جلطة بالمخ، وأن تصرفه جاء بدافع الاستغاثة نتيجة تأخر سيارة الإسعاف.

من جانبها، أصدرت إدارة المستشفيات الجامعية بيانًا رسميًا أكدت فيه استمرار العمل بكامل الطاقة 24 ساعة يوميًا، مطالبة بتحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.