إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
السباق النيابي يشتعل.. تفاصيل تشكيل البرلمان وقواعد اللعبة الانتخابية

مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب باعتباره صوت الشعب تحت القبة ومؤسسة التشريع الأولى في البلاد، وفي ظل سخونة المشهد السياسي وتزايد الطموحات الانتخابية، تبرز أهمية الإلمام بالقوانين المنظمة وآليات الترشح والانتخاب.

ويستعرض موقع صدي البلد في هذا التقرير دليلًا شاملًا للناخبين والمرشحين على حد سواء: من تكوين المجلس ونظام الانتخاب، إلى شروط الترشح، مرورًا بآلية الفوز، وانتهاءً بحقوق النواب ومدة ولايتهم.

596 عضوًا تحت القبة البرلمان


يتألف المجلس من 596 نائبًا، يُنتخب 568 منهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 28 عضوًا فقط بنسبة لا تتجاوز 5%. ويطبق النظام الانتخابي صيغة مزدوجة بين المقاعد الفردية (448 مقعدًا) والقوائم المطلقة المغلقة (120 مقعدًا).

تمثيل إلزامي للفئات المجتمعية


اشترط القانون إدراج نسب محددة من الفئات المجتمعية داخل القوائم الانتخابية، لضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، إلى جانب المسيحيين والعمال والفلاحين.

شروط صارمة للترشح


لا يُقبل الترشح إلا باستيفاء معايير أساسية، أبرزها: الجنسية المصرية، القيد بقاعدة الناخبين، ألا يقل العمر عن 25 عامًا، الحصول على مؤهل جامعي، أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وتقديم إقرار الذمة المالية.

آلية الفوز.. حسم بالأغلبية المطلقة


في النظام الفردي، يفوز المرشح الحاصل على 50% +1 من الأصوات، وإلا تُجرى جولة إعادة. أما في القوائم، فتفوز القائمة التي تحصد الأغلبية المطلقة، مع إعادة بين القائمتين الأعلى أصواتًا حال عدم تحققها.

الحقوق والواجبات


يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية ومكافأة شهرية وامتيازات السفر، لكنه مُلزم باليمين الدستورية، وتقديم الذمة المالية، والالتزام بعدم تعارض المصالح أو استغلال المنصب.

ولاية محددة بخمس سنوات


تستمر عضوية البرلمان خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة، وفي حالة الحل تنتقل الاختصاصات مؤقتًا للحكومة لحين انتخاب مجلس جديد.

وبينما يترقب الناخبون والمرشحون فتح أبواب المنافسة، يبقى مجلس النواب حجر الزاوية في صياغة المستقبل التشريعي لمصر خلال الدورة القادمة.

