خالد الغندور: أحمد ربيع يقترب من الغياب عن الزمالك أمام المصري بسبب عدم الجاهزية

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد ربيع، لاعب الزمالك، يقترب من الغياب عن مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها 13 سبتمبر الجاري فى الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وذلك بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية حتى هذه اللحظة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أحمد ربيع لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية، حيث ما زال اللاعب يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي بشكل كامل قبل العودة للمشاركة"٠

واختتم :"ويتمسك الجهاز الطبي بعدم التعجل في الدفع باللاعب حرصًا على سلامته وتفادي تجدد الإصابة، خاصة أن الفريق مقبل على سلسلة مباريات قوية وحاسمة في مشوار الدوري".