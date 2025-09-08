احتفالات ختام المهرجان الصيفي بنجع حمادي بحضور نائب المحافظ وعدد من القيادات الأمنية

نظمت خدمة الشباب بإيبارشية نجع حمادي، حفل ختام المهرجان الصيفي والذي حمل شعار "نَسْعَى كَسُفَرَاءَ" لهذا العام، في دير القديس الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، بحضور نيافة الأنبا بضابا أسقف الإيبارشية.

ختام النشاط الصيفي

وشهد الحفل نائب محافظ قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمحلية والدينية، وذلك في إطار دعم المحافظة للأنشطة التربوية والثقافية والرياضية لتنمية مهارات الشباب وتجسيد روح الوحدة الوطنية والانتماء.

تضمن الحفل عروضًا مسرحية وكورالات وعروضًا كشفية، واُختتم بتوزيع الكؤوس على الفائزين.

وكان صلى نيافة الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ببياض التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته نحو ٧٥ شماسًا في رتبة أغنسطس (قارئ) من أبناء الكنيسة، للخدمة في الكنيسة ذاتها.