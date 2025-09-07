إصابة 9 أشخاص في تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

أصيب 9 أشخاص باصابات مختلفة بين سحجات وكدمات وجروح نتيجة حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام الاستثمار دائرة مركز أبو صوير، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا .