محافظات

إصابة 9 أشخاص في تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الإسماعيلية انجي هيبة

أصيب 9 أشخاص باصابات مختلفة بين سحجات وكدمات وجروح نتيجة حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام الاستثمار دائرة مركز أبو صوير، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكانت  الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام الاستثمار دائرة مركز ابوصوير مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.


تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا .

الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

