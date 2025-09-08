قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تُتوَّج بفضية كأس الاتحاد للخماسي الحديث في روسيا

أ ش أ

 توج الزوجي المصري المكون من فريدة خليل ومعتز وائل بالميدالية الفضية في منافسات بطولة كأس الاتحاد للزوجي المختلط في الخماسي الحديث، التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.


وجاء الزوجي المصري في المركز الثاني محققًا 1418 نقطة، خلف الزوجي البيلاروسي المكون من انستاسيا مالاتشينوكا واكيم جينيدشيك الذي توج بالذهبية محققًا 1425 نقطة، فيما جاء الزوجي البيلاروسي الثاني المكون من فيوليتا هورييفا ماكسيم ماروك في المركز الثالث برصيد 1410 نقطة.


وبطولة كأس الاتحاد هي بطولة خاصة بمنافسات الزوجي المختلط بجوائز مالية كبرى.


وشهدت البطولة احتفاء كبيرا من الجماهير وأسرة الخماسي الحديث ببطلي مصر وبطلي العالم لفردي السيدات والرجال فريدة خليل ومعتز وائل، حيث التفت حولهما الجماهير وأبطال اللعبة المتواجدين تطالبهما بتوقيع الأوتوجرافات والتيشرتات.


ورافق اللاعبان المصريان المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد، ومحمد أبوهاشم مدرب البطلة فريدة.


وخلال البطولة، تم الاحتفاء بقدامى اللاعبين والمدربين من خلال تقليد خاص ولقاء بين التلميذ وأستاذه، وذلك ممثلًا في المهندس شريف العريان ومدربه حين كان لاعبًا خلال أولمبياد برشلونة 1992، الروسي اولي خابلانوف المدير الفني للمنتخب المصري خلال الفترة من 1989 إلى 1992.


كما قام وفد مصر بزيارة السفارة المصرية في روسيا، برفقة رئيس الاتحاد الأوروبي للخماسي الحديث تاتينا اردابيفا، واستقبلتهم القائم بأعمال السفير المصري بموسكو رحاب شاور.
 

