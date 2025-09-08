ترامب مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا، بسبب استمرار النزاع في أوكرانيا.

كلام ترامب جاء رداً على سؤال من الصحافيين خلال توجهه إلى مدينة نيويورك.

ولفت إلى أن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ذات السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الضغط الاقتصادي الإضافي من الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا.

وأضاف بيسنت في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي "إذا تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل وفرض المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فإن الاقتصاد الروسي سيصبح في حالة انهيار كامل، وهذا سيجلب الرئيس بوتين إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مستعدة لزيادة الضغط على روسيا". لكنه قال "نحن بحاجة إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون، لأنه إذا قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بذلك معاً، فسنصبح في سباق بين إلى متى يمكن للجيش الأوكراني أن يصمد مقابل المدة التي يصمد فيها الاقتصاد الروسي".

ويشعر ترامب بالإحباط من عدم قدرته على وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيكون قادراً على إنهاء الحرب بسرعة عندما تولى منصبه في يناير وامتنع حتى الآن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، وهي أكبر مشتر للنفط الروسي. لكنه زاد من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الهند، وهي من أكبر مستهلكي الطاقة من روسيا.