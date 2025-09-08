قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: لاعبو المنتخب قادرون على التأهل للمونديال من بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن قادر على تخطي عقبة بوركينا فاسو وحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر فضائية TeN: "حسام حسن قادر على قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى المونديال، وكتابة التاريخ مع الفراعنة، وأرى أن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في واجادوجو رغم صعوبة المنافس ووجود جماهيره التي من المتوقع أن تملأ مدرجات ملعب المباراة".


وأضاف ماهر :" تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة، مكسب كبير للنادي الأهلي، فقد حقق نجاحاً كبيراً في هذا المنصب مع فريق زد، وهو قادر على لم شمل لاعبي الفريق والسيطرة على غرفة الملابس".


شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وكتب الصفحة الرسمية عبر فيسبوك:"تدريبات استشفائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب استعدادًا للقاء تونس القادم ".

ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق الأهلي حسام حسن بوركينا فاسو كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

ترامب

كيف جاء إعلان ترامب حول التفاوض ووقف إطلاق النار؟

اتهامات اوكرانيا للكرملين

القوات الروسية تهاجم منشأة طاقة أوكرانية في معقل زيلينسكي

أرشيفية

حماس: جاهزون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد