نجم الأهلي السابق: لاعبو المنتخب قادرون على التأهل للمونديال من بوركينا فاسو

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن قادر على تخطي عقبة بوركينا فاسو وحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج "البريمو"، عبر فضائية TeN: "حسام حسن قادر على قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى المونديال، وكتابة التاريخ مع الفراعنة، وأرى أن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في واجادوجو رغم صعوبة المنافس ووجود جماهيره التي من المتوقع أن تملأ مدرجات ملعب المباراة".



وأضاف ماهر :" تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة، مكسب كبير للنادي الأهلي، فقد حقق نجاحاً كبيراً في هذا المنصب مع فريق زد، وهو قادر على لم شمل لاعبي الفريق والسيطرة على غرفة الملابس".



شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وكتب الصفحة الرسمية عبر فيسبوك:"تدريبات استشفائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب استعدادًا للقاء تونس القادم ".