نجم الأهلي السابق: شيكابالا وحسام حسن أسطورة ومتعب وبركات مش أساطير

يري أحمد أبومسلم، نجم الأهلي السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، من أساطير القلعة البيضاء.



وقال أحمد أبومسلم، في تصريحات عبر فضائية اون سبورتس 2: “شيكابالا، أسطورة، لأنه حالة وكاريزما ولعيب الجماهير كلها بتعشقه وكورته سهلة تحب تتفرج عليه”.

وأضاف: "في وقت شيكابالا، مع نادي الزمالك مكنش معاه نجوم الفريق»، مضيفًا: «شيكابالا، كان ينقصه العقلية".

وتابع: "عماد متعب، لعيب كبير، ومحمد بركات لعيب كبير، لكن مش أساطير، كانوا لازم يكونوا مؤثرين مع المنتخب عشان يبقوا أساطير".

وختم: "حسام حسن، أسطورة لأنه حقق بطولات مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر".