الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
أخبار البلد

التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

بدأت منذ قليل إحتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية" 

بدء الاحتفالية بالسلام الوطني

وتنعقد هذه الاحتفالية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسيف بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من مديري المديريات التعليمية

وانطلقت فعاليات إحتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية ، بالسلام الوطني

 تدريب 20 ألف معلم على البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الشهور الماضية “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى” ، والذي تم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في 10 محافظات

ويتم تدريب 20 ألف معلم على البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية ، الذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويهدف البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية إلى حصول كل طفل على مهارات المطلوبة فى اللغة العربية.

وكان قد قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص إتقان مهارات القراءة والكتابة، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لهذه المهارات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.

برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مهارات اللغة العربية المرحلة الابتدائية

