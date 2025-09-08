قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتراطات جديدة للتصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
الأزهر يُحذِّر من لعبة إلكترونية شهيرة: تهدد سلامة الأبناء وتعرِّضهم لاستغلالٍ مُؤذٍ
تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية
الإحصاء: 9.2% نسبة تراجع معدل الأمية في مصر
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان
الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي
تراجع عدد الطلاب الحاصلين على صفر| 7 مكاسب لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا
اقتصاد

خالد عباس : انطلاق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية مطلع العام المقبل

خالد عباس
خالد عباس
ولاء عبد الكريم

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية  إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت نموذجاً متكاملاً للتوسع العمراني والاستثماري في مصر.

وخلال المؤتمر الذي استهل بعرض فيلم قصير بعنوان "حلم تحقق" أبرز الإنجازات العمرانية في العاصمة الإدارية، كشف عباس أن حجم استثمارات الشركة خلال العام الجاري بلغ نحو ٥٠ مليار جنيه، وهو نفس حجم استثمارات العام الماضي، فيما ارتفعت أصول المدينة إلى ٣٦٠ مليار جنيه، وحققت أرباحاً قدرها ٣٥ مليار جنيه منذ بداية العام، إلى جانب سداد ضرائب للدولة بقيمة ٩ مليارات جنيه.

وأوضح عباس أن الشركة تدير مشروعاً يمتد على مساحة ٤٠ ألف فدان، يضم مباني ومرافق وبنية تحتية متكاملة، بما في ذلك إنشاء محطة مياه بسعة ١.٥ مليون متر مكعب، ومحطة للصرف الصحي، وذلك للمرة الأولى ضمن استثمارات الشركة، في خطوة تعكس ضخامة المشروع واستدامته. كما أشار إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت بالفعل مقراً للحكومة منذ عامين، لافتاً إلى انتقال مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبنك المركزي إليها قريباً، بما يعزز مكانتها كمركز إداري واقتصادي متكامل.

وكشف رئيس العاصمة الإدارية عن استعداد الشركة لطرح ٣٠% من الأراضي المتاحة في الحي المالي الجديد، بمساحات تتراوح بين ٣ و٥ آلاف متر مربع، قبل نهاية الشهر الجاري، متوقعاً أن تصل قيمة الطروحات المستهدفة إلى ما بين ١٥ و٢٠ مليار جنيه. وأكد أن الشركة تلقت نحو ١٠ طلبات استثمارية من مطورين محليين وعرب، موضحاً أن الأولوية حالياً للمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات السكان، والتي من المتوقع أن ترتفع من ٥٠ ألف حالياً إلى ٢٥٠ ألف مواطن مع بداية العام المقبل.

وأضاف عباس أن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستنطلق مع بداية العام المقبل بعد استكمال المرحلة الأولى، مشيراً إلى الانتهاء من التعاقد على المنطقة الصناعية بمساحة ١٨٠٠ فدان والعمل على تطوير بنيتها التحتية. وشدد على أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني للمشروعات رغم التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن العاصمة الإدارية بنيت وفق مفهوم الاستدامة، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإعادة استخدام المياه، واستخدام وسائل النقل الكهربائية، وتطبيق تكنولوجيا الروبوتات لتحقيق مدينة ذكية متكاملة.

وخلال حلم تحقق أبرز الإنجازات العمرانية في العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية قيمة الطروحات المستهدفة إلى المنطقة الصناعية

