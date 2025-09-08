عمرو السمدوني: تطوير الموانئ يجذب شركات الشحن والتجار إلى المرافئ المصرية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تطوير الموانئ يهدف إلى زيادة طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة البحرية، وذلك وفقًا لهيئة موانئ البحر الأحمر. مشيرًا إلى أن خطة التطوير تتضمن تحديث البنية التحتية للموانئ، بما في ذلك تركيب أحدث التقنيات في إدارة الموانئ.

وأشاد السمدوني بتكليفات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك آثارًا اقتصادية إيجابية كبيرة تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، مما يجذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على ربط موانئها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمطارات، مما يخلق شبكة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التطوير الكبير في الموانئ الجافة. كما لفت إلى التزام الموانئ المصرية بالمعايير البيئية العالمية والتحول الرقمي، مما يجعلها موانئ خضراء تدعم التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التكليفات الرئاسية تعمل على نمو الاستثمارات، حيث يجذب تطوير الموانئ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات مثل الشحن والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ. هذا بالإضافة إلى أن عملية التطوير ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل واللوجستيات والبناء، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي، والذي سيسهم في زيادة التجارة والاستثمارات وخلق فرص العمل بما يعزز النمو الاقتصادي العام في مصر.