وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي وتردي الأوضاع في قطاع غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني
لتعزيز القوات الاستراتيجية النووية.. كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا عالي الدفع
كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. عمل واحد يقيك شرها لو صحيت على الأذان
تبدأ من 45 ألف ريال.. أسعار بايك X35 موديل 2025
هل يقبل الله التوبة رغم الذنب المتكرر؟.. الإفتاء: شرط واحد لقبولها
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025
حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها
المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية
استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم
تصعيد إسرائيلي بلا سقف.. 50 برجاً مدمراً وتحذيرات من عملية برية في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طفل يقود سيارة بالجيزة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة والده

معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة بالجيزة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

طفل يقود سيارة بالجيزة.. والأمن يتحفظ عليها

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ومالكها صاحب محل ، مقيم بالجيزة  وقائدها (نجله – سن 13) ، وبسؤال الأول أفاد بأنه قام بالسماح لنجله بقيادة السيارة أثناء تواجده بجواره لتعليمه القيادة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية طفل قيادة سيارة الجيزة

