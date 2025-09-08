قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لدعم التجمعات الزراعية بسيناء.. «بحوث الصحراء» يدشن الموسم الثالث من مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات الموسم الثالث من مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير» وذلك خلال د لقاء علمي تدريبي، تم عقده بمقر المركز، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، وذلك في إطار حرص المركز على مساندة صغار المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الصحراوية.
.

ومن جانبه أكد شوقي ان المبادرة نجحت على مدار الأعوام الماضية في أن تكون منصة تواصل فاعلة بين الباحثين والمزارعين، حيث أسهمت في رفع الوعي الزراعي وتبني ممارسات حديثة ساعدت المزارعين على تحسين إنتاجيتهم وخفض تكاليفهم.

وأكد شوقي مواصلة المركز، جهود تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل عددًا أكبر من التجمعات الزراعية في سيناء، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم دعم فني مستدام يسهم في تنمية الموارد الزراعية وتحسين مستوى معيشة المزارعين، كما ان المبادرة أصبحت من خلال مواسمها الثلاثة نموذجًا رائدًا للتواصل الفعّال بين البحث العلمي والمجتمعات الزراعية، وساهمت في تعزيز وعي المزارعين بممارسات حديثة تحقق لهم أفضل النتائج.

وشهدت فعاليات الاطلاق تنظيم برنامج تدريبي نظري وعملي، شمل محاضرات تخصصية تناولت موضوعات متعددة، حيث استعرض الدكتور محمد رائف استاذ الخضر بمركز بحوث الصحراء أسس الدعم الفني والإرشادي لتجهيز الأرض واختيار أنسب المحاصيل، بينما قدّم الدكتور  أحمد عماد استاذ الفاكهه شرحًا حول اختيار شتلات الزيتون وطرق زراعتها، كما ركّز الدكتور عصام على استاذ وقايه النبات بالمركز علي سبل الوقاية من الأمراض والآفات الزراعية. كما نفذت فرق العمل التابعة للمركز زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية المختلفة، لمتابعة المحاصيل وتقديم التوصيات المباشرة بشأن الري والتسميد والمكافحة المتكاملة للآفات.

يذكر ان مبادرة اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير  منذ انطلاقها قبل ثلاثة أعوام، حققت  إنجازات ملموسة، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 16 تجمعًا زراعيًا تستفيد منها آلاف الأسر في سيناء. كما نفذت أكثر من 200 زيارة ميدانية، ونظمت ما يزيد على 30 دورة وورشة تدريبية، واستجابت لأكثر من 1200 استفسار فني، وساهمت في حل نحو 300 مشكلة زراعية على أرض الواقع، بالإضافة إلى توزيع عشرات الآلاف من الشتلات الزراعية، وإصدار نشرات إرشادية وأفلام تعليمية لتوعية المزارعين.

