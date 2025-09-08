إصابة 3 أشخاص في معركة بالخرطوش ببولاق الدكرور

أُصيب 3 أشخاص برش خرطوش في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات أسرية، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد فيه نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة 3 أشخاص برش خرطوش بالجسم.

وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين الأول: 3 أشخاص مصابين برش خرطوش متفرق بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت الحراسة وطرف ثاني: 4 أشخاص بسبب خلافات أسرية بينهما، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها شخص من الطرف الثاني بحوزته فرد خرطوش بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول محدثا إصابتهم.

ألقي القبض على المتهمين وضبط السلاح الناري المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.